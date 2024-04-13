ДТП с подростком-скутеристом в Актау: появились новые подробности

Фото очевидцев
Как было установлено, несовершеннолетнего на мопеде сбил легковой автомобиль.
По данным департамента полиции региона, авария произошла сегодня, 13 апреля, примерно в 12:30 часов на перекрестке у строительного рынка «Жайык» в 31 микрорайоне.
Сотрудники занимаются расследованием дела.
Пострадавшего, по информации ведомства, доставили в Мангистаускую областную детскую больницу. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.
Напомним, ранее сообщалось, что в ДТП пострадал подросток на скутере.
По данным департамента полиции региона, авария произошла сегодня, 13 апреля, примерно в 12:30 часов на перекрестке у строительного рынка «Жайык» в 31 микрорайоне.
Сотрудники занимаются расследованием дела.
Пострадавшего, по информации ведомства, доставили в Мангистаускую областную детскую больницу. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.
Напомним, ранее сообщалось, что в ДТП пострадал подросток на скутере.
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