Водители и пассажиры пяти автомобилей устроили опасную езду на дорогах Мунайлинского района

- Выявлено пять водителей и пассажиров, совершивших грубые нарушения правил дорожного движения. На правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные частью 2 статьи 593 и частью 1 статьи 615 КоАП Республики Казахстан, - сообщили в полиции.



В социальных сетях появилось видео, на кадрах видно, как парни вылезли по пояс из окон автомобилей.В полиции сообщили, что 14 апреля текущего года поступил сигнал от центра оперативного управления отдела полиции Мунайлинского района о том, что на одной из автодорог района было выявлено несколько правонарушений, совершённых водителями и пассажирами.Часть 1 - Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований правил дорожного движения – влечет штраф в размере двухмесячных расчетных показателей.Часть 1 - Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов – влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.