Водители и пассажиры пяти автомобилей устроили опасную езду на дорогах Мунайлинского района

Кадр видео
В социальных сетях появилось видео, на кадрах видно, как парни вылезли по пояс из окон автомобилей.
В полиции сообщили, что 14 апреля текущего года поступил сигнал от центра оперативного управления отдела полиции Мунайлинского района о том, что на одной из автодорог района было выявлено несколько правонарушений, совершённых водителями и пассажирами.
Статья 615. Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения
Часть 1 - Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований правил дорожного движения – влечет штраф в размере двухмесячных расчетных показателей.
Статья 593. Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения
Часть 1 - Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов – влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.
В полиции сообщили, что 14 апреля текущего года поступил сигнал от центра оперативного управления отдела полиции Мунайлинского района о том, что на одной из автодорог района было выявлено несколько правонарушений, совершённых водителями и пассажирами.
- Выявлено пять водителей и пассажиров, совершивших грубые нарушения правил дорожного движения. На правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные частью 2 статьи 593 и частью 1 статьи 615 КоАП Республики Казахстан, - сообщили в полиции.
Статья 615. Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения
Часть 1 - Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований правил дорожного движения – влечет штраф в размере двухмесячных расчетных показателей.
Статья 593. Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения
Часть 1 - Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов – влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.