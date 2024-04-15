Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 15 Апреля
+12...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.89 KZT
  • €1 = 476.78 KZT
  • 1 RUB = 4.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:16

Просмотров: 139

Водители и пассажиры пяти автомобилей устроили опасную езду на дорогах Мунайлинского района

Видео с разъезжавшими по дорогам Мунайлинского района пассажирами, высунувшимися из машин через окна, появилось в социальных сетях. В отделе полиции Мунайлинского района сообщили, что водителей, грубо нарушивших ПДД, привлекли к ответственности.

Кадр видео
В социальных сетях появилось видео, на кадрах видно, как парни вылезли по пояс из окон автомобилей.



В полиции сообщили, что 14 апреля текущего года поступил сигнал от центра оперативного управления отдела полиции Мунайлинского района о том, что на одной из автодорог района было выявлено несколько правонарушений, совершённых водителями и пассажирами.

- Выявлено пять водителей и пассажиров, совершивших грубые нарушения правил дорожного движения. На правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные частью 2 статьи 593 и частью 1 статьи 615 КоАП Республики Казахстан, - сообщили в полиции.

Статья 615. Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения
Часть 1 - Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований правил дорожного движения – влечет штраф в размере двухмесячных расчетных показателей.

Статья 593. Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения
Часть 1 - Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов – влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Adai11 (Посетители) Сегодня, 11:29
Не прикол ыстейтын ыстеп алып, кешырын сурайтын devil
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика