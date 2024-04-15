Уголовные сроки за попытку провезти наркотики через аэропорт Актау получили три человека

- Были задержаны граждане Грузии и Республики Казахстан. У задержанных выявлены: гашиш – 7,16 гр., марихуана – 3 гр. Решением суда данные граждане были приговорены к лишению свободы от 2 до 7 лет, - сообщили в ДГД региона.



- Были задержаны граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Выявлены вещества растительного происхождения со специфическим запахом общим весом 43,7 грамма. Материалы по подследственности были переданы в органы полиции,- рассказали в пресс-службе ведомства.



- После осмотра с применением инспекционно-досмотрового комплекса (рентген сканер) контейнер был вскрыт. Вместо заявленных по документам «светодиодных ламп» в контейнере обнаружили «сигареты» в количестве 866 тысяч пачек. Если провоз этого количества табачной продукции был бы легальным, то таможенные платежи составили бы более 300 млн.тенге. Департаментом экономических расследований по Мангистауской области возбуждено уголовное дело по статье 234 УК РК «Экономическая контрабанда» в особо крупном размере, - подытожили в ведомстве.



По данным ДГД региона, в 2023 году в международном аэропорту Актау сотрудниками таможенного поста «Ауежай-Актау» Мангистауской области совместно с департаментом экономических расследований региона с применением служебно-розыскных собак были предотвращены три факта провоза наркотических средств на авиарейсах по направлениям «Актау-Кутаиси» и «Тбилиси-Актау».Также на автомобильном переходе «Тажен» на казахстанско-узбекистанской госгранице сотрудниками таможенного поста Мангистауской области совместно с пограничными нарядами пограничной службы КНБ РК с применением служебно-розыскных собак в ходе проверок пассажиров и грузопотока были предотвращены семь фактов провоза наркотических средств.Так, четыре факта в 2023 году и три факта в январе-феврале 2024 года.В ДГД региона сообщили, что в январе 2023 года в Актауском международном морском порту сотрудниками таможенного поста «Морпорт» совместно с департаментом экономических расследований по Мангистауской области был задержан контейнер, направлявшийся из Исламской Республики Иран в Алматы.