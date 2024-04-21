Семечки, окурки: как в Актау выявляют мелкие нарушения?

С начала 2024 года на дежурный пульт «102» центра оперативного управления (ЦОУ) поступил 5961 вызов различного характера.Через мобильное приложение, работающее круглосуточно, было зарегистрировано 38 сообщений.Также по итогам трех месяцев сотрудниками ЦОУ на территории города раскрыто 285 преступлений и выявлено 8066 правонарушений.Стражами порядка, обеспечивающими общественную безопасность, посредством камер видеонаблюдения зафиксировано 1383 факта мелкого хулиганства. Правонарушители привлечены к административной ответственности.Кроме того, в отношении 433 лиц в соответствии со статьей 440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) приняты административные меры и составлены соответствующие протоколы.Как ловят мелких нарушителей в Актау, показано на видео с камер наружного наблюдения.