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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:31

Просмотров: 1320

Семечки, окурки: как в Актау выявляют мелкие нарушения?

Посредством камер видеонаблюдения в Мангистауской области зафиксировано 1383 факта мелкого хулиганства, сообщили в департаменте полиции региона.

Кадр видео
С начала 2024 года на дежурный пульт «102» центра оперативного управления (ЦОУ) поступил 5961 вызов различного характера.

Через мобильное приложение, работающее круглосуточно, было зарегистрировано 38 сообщений.

Также по итогам трех месяцев сотрудниками ЦОУ на территории города раскрыто 285 преступлений и выявлено 8066 правонарушений.

Стражами порядка, обеспечивающими общественную безопасность, посредством камер видеонаблюдения зафиксировано 1383 факта мелкого хулиганства. Правонарушители привлечены к административной ответственности.

Кроме того, в отношении 433 лиц в соответствии со статьей 440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) приняты административные меры и составлены соответствующие протоколы.

Как ловят мелких нарушителей в Актау, показано на видео с камер наружного наблюдения.




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Комментарии ( 2 )

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fox1167 (Посетители) Сегодня, 15:48
Стражами порядка, обеспечивающими общественную безопасность, посредством камер видеонаблюдения зафиксировано 1383 факта мелкого хулиганства. Правонарушители привлечены к административной ответственности.

Семечки, окурки, алкашня,...---всё это хорошо! За плевки и сморчки тоже пора уже наказывать! Но меня больше всего интересует: у нас что, вандалы ходят в шапках-невидимках? Почему нет ни одного зафиксированного факта? Где наказания? Покажите хоть одного вандала! look
Слабо бороться с этим явлением?
 
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Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 14:06
Не мусори, большой брат следит за тобой.
 
 

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