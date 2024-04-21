Выпускник ударил семиклассника по челюсти и шокером в Актау: факт попал на камеру

- Он на протяжении долгого времени вымогал деньги у моего сына, причем делал это без свидетелей. Во вторник, 16 апреля, Диас остановил его на территории школы, посадил рядом с собой и ударил несколько раз электрошокером. Нурбек встал, обороняясь. Диас несколько раз толкнул его и ударил в челюсть. Мой сын не смог удержаться на ногах и упал на скамейку, на несколько минут потеряв сознание. После этого Диас собрал нескольких учеников и сказал, чтобы с этого дня никто не здоровался с Нурбеком, так как он «терпила». Придя домой, Нурбек долго не мог прийти в себя. Мы обратились в областную детскую больницу, сняли КТ и выявили ушиб. Но так как тошнота и головокружение сохранялись, его госпитализировали в больницу. Теперь мой сын подвергается буллингу со стороны учителей, которые стали агитировать детей против моего сына. Цитирую слова одного из педагогов: «Одна гнилая картошка испортила репутацию всего класса». Мать Диаса звонила мне и предлагала помощь в виде денег, но я отказала ей. Мой ребенок получил огромный стресс и нуждается в помощи психолога, потому что кроме физических травм Нурбек перенес и психологический удар, - рассказала Асем Мунатова.

- Отчетливо зафиксировано, что Диас подходит, здоровается, не отпуская руку усаживает на лавку моего сына. Из-за спины достает электрошокер, ударяет им несколько раз. Два раза толкнув его, ударяет в челюсть, - говорит мать Нурбека.

- Подтверждаем, что произошла ссора и разногласие, но Диаса оклеветали. Для этого мы направляем обращение в акимат Мангистауской области, начальнику управления полиции. Диас активно участвует в школьных мероприятиях, любит работать вместе с учителями. К примеру, он предложил себя в роли водителя на празднике Наурыз, взяв на себя большую ответственность. К тому же в День матери он проявил себя в плане выразительного чтения стихов. Разве может такой артистичный и талантливый человек совершать действия, противоречащие закону, - выступили друзья и знакомые Диаса.

Мать шестерых детей Асем Мунатова рассказала, как ее сын Нурбек, ученик 7-го класса школы №23, подвергся нападению со стороны одиннадцатиклассника Диаса. Нападавший, к слову, занимается боксом, и в физическом плане превосходит Нурбека.В четверг, 18 апреля, Нурбека выписали из больницы. Врачи сказали, что ребенок не должен получать стресс и больше находиться в лежачем положении. В эту субботу он первый раз вышел прогуляться на улицу.В школу Нурбек пока не ходит. Мама уже записала сына к психологу, чтобы полученная травма сказалась на состоянии подростка в будущем.Асем Мунатова получает анонимные письма, где школьники пишут о том, что завуч заставляет умалчивать о произошедшем: не оставлять комментарии и не пересылать видео в Сети, где женщина рассказывает о случившемся.Также мама мальчика попросила указать, что имеется переписка Диаса и Нурбека, где старшеклассник просит не писать заявления в полицию. Кроме того, у нее имеется видео происшествия. На период следствия его запретили размещать в интернете.В одном из городских пабликов появилось видео, где в защиту Диаса вступились его знакомые и друзья.