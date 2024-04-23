В Актау разыскивают пропавшую девушку

фото из социальной сети
В социальных сетях распространяется объявление о розыске молодой девушки, которая 18 апреля около 10 часов вечера вышла из дома в поселке «Шыгыс-3» и не вернулась.
Всех, кто ее видел, просят обращаться по номерам: 8 708 740 09 22, 8 777 244 44 00, 8 775 452 73 31 или 102.
В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
«На ней было длинное зеленое платье в цветочек (хиджаб), светло-зеленая куртка и белые кроссовки», - говорится в сообщении.
Всех, кто ее видел, просят обращаться по номерам: 8 708 740 09 22, 8 777 244 44 00, 8 775 452 73 31 или 102.
В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
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