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ЛАДА.kz » Происшествия

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 14:09

Просмотров: 536

В Актау разыскивают пропавшую девушку

Правоохранительные органы и близкие разыскивают 24-летнюю Керим Камшат, пропавшую 18 апреля текущего года.

фото из социальной сети
В социальных сетях распространяется объявление о розыске молодой девушки, которая 18 апреля около 10 часов вечера вышла из дома в поселке «Шыгыс-3» и не вернулась.

«На ней было длинное зеленое платье в цветочек (хиджаб), светло-зеленая куртка и белые кроссовки», - говорится в сообщении.

Всех, кто ее видел, просят обращаться по номерам: 8 708 740 09 22, 8 777 244 44 00, 8 775 452 73 31 или 102.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что проводятся оперативно-розыскные мероприятия.



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