В Актау разыскивают пропавшую девушку

«На ней было длинное зеленое платье в цветочек (хиджаб), светло-зеленая куртка и белые кроссовки», - говорится в сообщении.



В социальных сетях распространяется объявление о розыске молодой девушки, которая 18 апреля около 10 часов вечера вышла из дома в поселке «Шыгыс-3» и не вернулась.Всех, кто ее видел, просят обращаться по номерам:В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что проводятся оперативно-розыскные мероприятия.