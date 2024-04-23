Сотрудник КНБ из Мангистау приговорен к 3,5 годам заключения за подделку подписи

«...потерпевший указывает о том, что при встрече в апреле 2023 года, перед тем как состоялся разговор о возможности предоставления ему объёма работ по демонтажу труб, подсудимый Қаниев М.Д., представившись ему сотрудником ДКНБ, жаловался, что на работе ему многие завидуют и не дают работать, поэтому в скором времени он собирается перевестись в АО «Самрук-Казына» на должность помощника директора, так как он хорошо знаком с самим директором по фамилии Казутин. По окончании разговора Мансур сказал ему, что если понадобится помощь в получении объёма строительных работ, то всегда можно к нему обратиться. И затем он обратился к подсудимому спустя несколько дней», – говорится в приговоре № 1-4710-24-00-1/24 Актауского городского суда от 27 февраля 2024 года.

Согласно материалам дела, Каниев познакомился с бизнесменом в 2020 году на каком-то мероприятии, но не говорил, кем он работает. С тех пор они иногда встречались. Весной 2023 года Мендалиев позвонил чекисту и «стал плакаться, что его компанию признают банкротом, и ему нужен объём работ». Тогда Каниев сообщил, что «КазТрансОйл» разыгрывает тендер стоимостью 1 млрд тенге на оказание строительно-монтажных услуг, связанных с выкапыванием траншей для извлечения неиспользуемых труб. И у него якобы есть близкие связи в руководстве «Самрук», которые могут повлиять на «КазТрансОйл» в выборе поставщика. В частности, речь шла про управляющего директора «Самрук-Казына» Николая Казутина.В мае предприниматель заложил свой автомобиль и передал 7,5 млн тенге Каниеву через родственницу. При этом процесс передачи денег женщина снимала на камеру, а подсудимый написал расписку о получении денег в долг. По словам потерпевшего, после этого они с Каниевым встречались редко. Сотрудник КНБ объяснил это тем, что попал в больницу, у него была клиническая смерть, а после проблемы с памятью.Мендалиев вспоминает, что в сентябре Каниев получил еще 2 млн тенге якобы для подписания контракта. Помимо этого, он попросил 380 тысяч тенге для оплаты счёта в ресторане, так как встречался там с каким-то человеком.Когда в середине октября предприниматель начал возмущаться и торопить с тендером, Каниев нашёл образец и составил фиктивный протокол о предоставлении услуг за подписью Казутина и отправил его через WhatsApp. Бизнесмена смутило, что письмо датировано ноябрём 2023 года, то есть датой, которая ещё не наступила на тот момент. Поэтому он обратился в КНБ.В итоге Каниева задержали, а после он поспешно вернул Мендалиеву всю сумму, сообщает Свидетель.kz. Вину в мошенничестве он признал, при этом сообщил, что не был знаком с Казутиным. Управляющего директора тоже допросили во время следствия. Тот заявил, что не знаком с подозреваемым и никакие документы о предоставлении объёма работ не подписывал, это вообще не входит в его функциональные обязанности.Мендалиев в суде вступился за подсудимого. Он подтвердил, что ущерб погашен и он не хочет, чтобы Каниев сидел в тюрьме.Тем не менее, суд приговорил Каниева к 3,5 года колонии средней безопасности за хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием в крупном размере. При этом суд пришёл к выводу, что подсудимый совершил преступление, хотя и в период работы в ДКНБ, но не использовал для «тёмных дел» свои полномочия и служебное положение.Уже бывший сотрудник КНБ пытался обжаловать приговор, считая его чрезмерно суровым. Но 17 апреля 2024 года Мангистауский областной суд оставил его без изменений.