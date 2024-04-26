Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 27 Апреля
+19...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 443.35 KZT
  • €1 = 475.54 KZT
  • 1 RUB = 4.82 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 18:03

Просмотров: 627

За три дня водители мототранспорта совершили 284 правонарушения в Мангистау

Более 80 единиц мототранспорта водворили на штрафстоянку, сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.

Фото: кадр видео
По данным ведомства, с 22 по 26 апреля в области проводилось республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Мототранспорт».

- За три дня в регионе выявлено 284 правонарушения среди водителей, управлявших мототранспортом, 82 мототранспортных средства водворили на штрафстоянку. Большинство правонарушений произошло в Актау, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.


По данным полиции, владельцы мототранспорта привлечены к административной ответственности по статьям 593 (Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения), 612 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортным средством), 615 (Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований правил дорожного движения) КоАП РК.

[/center]



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
-1
  • Trump Organization
 Не поддерживаю Поддерживаю
User_446 (Посетители) Вчера, 22:55
Эти моперасты уже всех достали. Настолько достали, что в некоторых пабликах люди радуются их несчастью.
 
-1
  • Trump Organization
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ugo Chaves
 xerox (Посетители) Вчера, 21:15
Полиция!!! Давите их с 23 00 до 7 00, возле т/Байтерек!!!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика