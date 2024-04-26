За три дня водители мототранспорта совершили 284 правонарушения в Мангистау

- За три дня в регионе выявлено 284 правонарушения среди водителей, управлявших мототранспортом, 82 мототранспортных средства водворили на штрафстоянку. Большинство правонарушений произошло в Актау, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

По данным ведомства, с 22 по 26 апреля в области проводилось республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Мототранспорт».По данным полиции, владельцы мототранспорта привлечены к административной ответственности по статьям 593 (Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения), 612 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортным средством), 615 (Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований правил дорожного движения) КоАП РК.[/center]