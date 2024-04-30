Лже-сотрудник КНБ выманил у жительницы Актау шесть миллионов тенге

«Сначала написал как бы мой директор, он вступил со мной в диалог через WhatsApp, задал привычные вопросы, а потом сказал, что нашу организацию проверяет КНБ и, мол сейчас сотрудник со мной свяжется и сам все объяснит. В конце попросил не писать ему на номер, мол переживает, что ведется прослушка телефона. Сказал, что подписал расписку о неразглашении информации, в этой связи не может продолжать переписку», - рассказал Ирина предысторию обмана.

«Он стал спрашивать у меня, есть ли с моей стороны родственники в Российской Федерации? Сказал, что наблюдает, как с моих счетов в настоящее время кто-то пытается совершить перевод на поддержку СВО (специальной военной операции, прим. автора). Я ответила, что никаких денег никуда не перевожу. Но он заявил, что спонсировать военные действия в чужих странах запрещено и я нахожусь теперь у них под подозрением. Потом трубку взял якобы сотрудник полиции. Он предложил мне сотрудничество с целью изобличить мошенников. Прислал на WhatsApp документы якобы из Национального банка, подтверждающие попытку перевода денег с моего счета. Я испугалась. Поверила. Они были очень убедительны», - рассказывает потерпевшая.

«Говорили, что это необходимо, чтобы оставшаяся у меня на счетах сумма также «не ушла» на поддержку СВО. В результате я сняла свои сбережения и отправила им - все шесть млн тенге», - рассказывает женщина.



«Если кто-то думает, что попадаются малообразованные люди, то это неправда. Абсолютно адекватные, умные, успешные в профессиональном плане женщины и мужчины также подвержены подобному обману. Поэтому я решил кратко напомнить жителям Мангистау о простых правилах, соблюдая которые вы никогда не станете жертвой аферистов», - сказал Айбек Суюндуков.

Жительница Актау Ирина С. стала жертвой телефонных мошенников и лишилась шести миллионов тенге. По словам женщины, к ее обману злоумышленники явно готовились, поскольку точно знали о месте работы потерпевшей, о том, как выглядит ее руководитель, выучили даже его манеру общения с ней. Поэтому, когда в мессенджер WhatsApp к Ирине С. пришло сообщение с другого номера, но с аватаркой руководителя, она не сразу поняла, что это обман.Далее на уже «разогретую почву» в мошенническую схему вступает новое контактное лицо. Звонивший представился сотрудником КНБ.Далее «полицейские» стали предлагать варианты по сохранению сбережений. Для этого, так как пароли от текущих счетов «известны» мошенникам, они посоветовали отправить деньги на «резервный (безопасный) счет».По словам партнера адвокатской конторы «Omirbolat, Suyundukov & Assauova» адвоката Айбека Суюндукова, за последние несколько месяцев это уже третье обращение к нему от жертв мошенников. Ситуации примерно одинаковые.По словам адвоката, мошенникам необязательно что-то взламывать, чтобы похитить чужие данные, поскольку люди сами готовы ими делиться.1. Не паникуйте и сразу завершите разговор/переписку;2. Самостоятельно обратитесь в ближайшее отделение банка, в котором вы обслуживаетесь или позвоните в колл-центр и разберитесь в ситуации;3. Проверяйте подозрительную информацию, свяжитесь со знакомым по телефону либо через другой мессенджер;4. Обратитесь в тот правоохранительный орган, сотрудником которого представляется мошенник и разберитесь в ситуации;5. Не сообщайте, не передавайте третьим лицам информацию о сроке действия карты, CVV или CVC код, коды из сообщений от банка, PIN-код от карты;6. Не совершайте покупки с чужих гаджетов и не переходите по сомнительным ссылкам из сообщений.