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01.07.2024, 20:54

Причину жесткого задержания мужчины в Актау озвучили в полиции

Происшествия 0 64 Сергей Кораблев

Инцидент с жестким задержанием, произошедший в 27 микрорайоне, прокомментировали в департаменте полиции региона.

Кадр видео
Кадр видео

Как установлено, задержанный - ранее судимый мужчина - прибыл домой в 03:00 ночи, после чего стал бредить, разговаривать с собой и устроил скандал с родителями и супругой, вызвавшими скорую помощь для его принудительного лечения.

Прибывшим медикам он оказал неповиновение, после чего скорая вызвала полицию. Он  активно сопротивлялся правоохранителям, поэтому к нему была применена физическая сила.

По факту превышения власти и должностных полномочий проводится расследование, - заявили в ведомстве.

Напомним, инцидент произошел 29 июня в 27 микрорайоне у дома №43.

 

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Комментарии

2 комментарий(ев)
e.zh_k.a
e.zh_k.a
Yevgeniy 24, Видимо вы не сталкивались с такой ситуацией и вам не угрожала такая опасность, как родителям и жене этого человека. Таких буйных только насилие и останавливает, откуда вам знать может родители дали согласие применить силу??? Если бы его так не успокоили, может он дальше пошел и навредил на улице случайному прохожему??? Если вы не знаете работу какой либо профессии, не пишите и судите, кому тюрьма а кому нет!
02.07.2024, 04:13
Yevgeniy 24
Yevgeniy 24
Какой бы он не был. Судим или нет. Он в первую очередь человек. Какое право имеют распускать руки тем более полицейские. Только тюрьма им. Если бы гражданский руку на них поднял бы сразу бы закрыли. Почему их не закрыли во время расследование? Возвращаемся опять в 90 е. Полный беспредел.
01.07.2024, 17:51
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