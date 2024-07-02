Причину жесткого задержания мужчины в Актау озвучили в полиции

Инцидент с жестким задержанием, произошедший в 27 микрорайоне, прокомментировали в департаменте полиции региона.

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Как установлено, задержанный - ранее судимый мужчина - прибыл домой в 03:00 ночи, после чего стал бредить, разговаривать с собой и устроил скандал с родителями и супругой, вызвавшими скорую помощь для его принудительного лечения.

Прибывшим медикам он оказал неповиновение, после чего скорая вызвала полицию. Он активно сопротивлялся правоохранителям, поэтому к нему была применена физическая сила.

По факту превышения власти и должностных полномочий проводится расследование, - заявили в ведомстве.

Напомним, инцидент произошел 29 июня в 27 микрорайоне у дома №43.