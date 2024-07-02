Инкассатор украл 10 млн и убил себя: уголовное дело ведется в Актау

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Рассылаемое сообщение в WhatsApp о том, что в 14 микрорайоне в здании «Halyk Bank» инкассатор 1981 года рождения похитил 10 миллионов тенге, а после закрылся в подвале здания и выстрелил себе в голову из табельного оружия, подтвердили в полиции.

Проводятся следственные мероприятия. По факту кражи и доведения до самоубийства управлением полиции зарегистрировано уголовное дело, - заявили в ведомстве.

Иные сведения в интересах следствия не разглашаются.

Напомним, происшествие произошло вчера, 1 июля, в здании «Halyk Bank» в 14 микрорайоне.