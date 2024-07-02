Инкассатор выстрелил себе в голову: в здании «Halyk Bank» в Актау работает полиция

В мессенджере WhatsApp распространяют информацию о том, что работник инкассации похитил большую сумму, а после покончил с собой. Корреспондент Lada.kz побывал на месте событий.

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Пользователи WhatsApp пересылают сообщение, в котором говорится, что в 14 микрорайоне в здании «Halyk Bank» инкассатор 1981 года рождения похитил 10 миллионов тенге. После он закрылся в подвале здания и выстрелил себе в голову из табельного оружия. На месте работают следственно-оперативная группа, медики, а также сотрудники СОБР, которые оцепили вход в подвальное помещение.

Корреспондент Lada.kz побывал на месте в 23:00 и убедился, что в подвальном помещении действительно находятся полицейские.

Внутрь не пропускают. Касательно рассылаемого сообщения в мессенджере правоохранители отказались комментировать.

Теперь же Lada.kz ожидает комментарий от департамента полиции региона.