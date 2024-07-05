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05.07.2024, 12:11

Стали известны подробности в деле об изнасиловании 13-летней девочки в Актау

Происшествия 0 0 Лиана Рязанцева

В пресс-службе суда Мангистауской области предоставили подробности уголовного дела по факту изнасилования 13-летней девочки в Актау.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина «П», обвиняемого в неоднократном изнасиловании и совершении иных действий сексуального характера в отношении малолетней (часть 4 статьи 120, часть 4 статьи 121 УК).

Судом установлено, что подсудимый «П» с августа по ноябрь 2023 года, используя беспомощное состояние малолетней «А», неоднократно насиловал и совершал в отношении нее иные действия сексуального характера.

Вина подсудимого «П» доказана показаниями свидетелей, вещественными доказательствами, заключениями экспертов и протоколами следственных действий, - сообщили в ведомстве.

Приговором суда подсудимый «П» признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 4 статьи 120, частью 4 статьи 121 УК РК.

В соответствии с частью 4 статьи 58 УК, путем частичного сложения назначенных наказаний, подсудимый приговорен к 22 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности, и должности, связанные с работой с несовершеннолетними. Приговор не вступил в законную силу, - заключили в пресс-службе ведомства.

Напомним, о вопиющем случае стало известно от фонда по борьбе с насилием «НеМолчиKZ». По предоставленным данным, на скамье подсудимых оказался отец пятерых детей, который неоднократно совершал действия насильственного характера в отношении 13-летней девочки, больной эпилепсией, в том числе принуждал к оральному сексу.

Ранее сообщалось, отец пятерых детей из Актау изнасиловал 13-летнюю девочку с эпилепсией. По делу были собраны доказательства, проведены экспертизы, и его вина была полностью доказана. 

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