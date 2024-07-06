Сбросили котят с высотки: полиция Актау ищет живодеров

Правоохранители ведут поиски причастных к делу о погибших в результате падения с высоты котят.

Фото жильцов дома №19 в 11 микрорайоне

Полицейские провели поквартирный опрос дома, где произошел вопиющий инцидент.

Кроме того, в департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что расследуют уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

Принимается комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание подозреваемых, - заявили в ведомстве.

Напомним, случай произошел вечером 1 июля в галерейном доме №19 в 11 микрорайоне. Неизвестные сбросили с высоты котят, которые в результате погибли.