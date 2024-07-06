Две смерти в ДТП: полиция прокомментировала аварию в пригороде Актау

Дорожную аварию с участием микроавтобуса и «легковушки», унесшую две жизни, расследуют сотрудники департамента полиции Мангистауской области.

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По факту нарушения правил эксплуатации транспортных средств лицами возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в ведомстве.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Полицейские призывают водителей соблюдать ПДД и быть осторожными на дороге.

Напомним, вечером 5 июля в пригороде Актау в ДТП погибли два человека.