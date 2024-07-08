В Актау на Каспии утонул 25-летний мужчина

Трагическое происшествие случилось вчера, 7 июля, на побережье «Солдатского пляжа». Тело молодого человека обнаружили сегодня, 8 июля, в 6:17. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото пресс-службы

По информации пресс-службы, вчера, 7 июля, примерно в 22:00, на побережье «Солдатского пляжа» во время купания утонул мужчина 1999 года рождения.

Молодой человек погиб в оборудованном для купания месте.

Поисковая группа ДЧС в составе семи сотрудников с использованием четырех плавсредств и одного квадрокоптера нашла утонувшего мужчину сегодня, 8 июля, в 6:17 утра. Тело погибшего извлечено из воды.