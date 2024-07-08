Есть пострадавшие: в Актау сгорел автомобиль

Возгорание автомобиля произошло на дороге между 9 и 10 микрорайонами. В результате пожара получила термические ожоги женщина. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Фото очевидцев

Сообщение о возгорании автомашины поступило на пульт дежурного ДЧС сегодня, 8 июля, в 17:36.

Момент пожара попал на видео.

Возгорание автомобиля произошло на дороге между 9 и 10 микрорайонами.

На проезжей части произошло полное сгорание легкового автомобиля. В результате пожара женщина получила термические ожоги. Сотрудниками ЦМК оказана первая медицинская помощь и отпущена домой. В 17: 46 силами ДЧС пожар ликвидирован, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В тушении пожара задействованы: одна единица техники и шесть сотрудников службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.