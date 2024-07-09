В Актау пассажир ударил водителя автобуса

Фото: кадр из видео

Инцидент произошел 7 июля и попал на камеры видеонаблюдения, установленные в автобусе №2. На кадрах видно, как кондуктор пытается удержать дебошира, направлявшегося к водителю автобуса, однако ей это не удается. В результате шофер без причины получил удар кулаком в лицо.

Корреспонденту Lada.kz удалось связаться с владельцем автобусного маршрута №2 Русланом Ахметнабиевым. С его слов, водителю автобуса пришлось обратиться за медицинской помощью в Мангистаускую областную многопрофильную больницу.

Водитель обратился в больницу. Кроме того, к нам должны приехать сотрудники полиции для разбирательств. Пассажир был неадекватен, в салоне выражался нецензурной бранью, кондуктор сделала ему замечание, он начал на нее бросаться, потом ни с того ни с сего подошел к водителю и ударил его. По камере мы увидели, что водитель вообще никаких замечаний не делал этому мужчине. Хорошо, что все произошло на остановке, а если бы во время управления автобусом, то произошла бы такая же ситуация, как в Алматы (26 июня 2024 года в результате аварии с автомобилем автобус врезался в магазин, погиб один пассажир, 16 человек обратились за медпомощью – прим. авт.). Я думаю, что такие факты нужно пресекать очень строго, потому что это не шутки, - прокомментировал Руслан Ахметнабиев.

Мужчина, ударивший водителя автобуса. Фото предоставлено Русланом Ахметнабиевым

В департаменте полиции Мангистауской области комментарий предоставят позже.