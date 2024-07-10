Ударившего водителя автобуса гражданина разыскивает полиция Актау

Правоохранительные органы разыскивают мужчину, который без причины ударил водителя автобуса кулаком в лицо. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото: Polisia.kz

Как заявили в ведомстве, действия мужчины попали под категорию уголовных правонарушений.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Ведется расследование. Принимается комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание подозреваемого. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются, - прокомментировали в областном департаменте полиции.

Напомним, ранее в Сети распространилось видео, на котором пассажир ударил кулаком водителя автобуса. Со слов очевидцев, дебошир находился в неадекватном состоянии.