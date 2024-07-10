Подросток из Актау утонул в Западно-Казахстанской области

В Западно-Казахстанской области утонул подросток, приехавший погостить у родственников из Актау. Об этом сообщает «Мой город» .

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Как сообщили в пресс-службе ДЧС Западно-Казахстанской области, 8 июля в поселке Кабылтобе Теректинского района в реке Урал найдено тело 15-летнего подростка. Мальчик был в одежде.

Во время отдыха 6 июля подросток пропал при неизвестных обстоятельствах. Причину смерти и обстоятельства гибели устанавливают специалисты. Полицейские назначили судебно-медицинскую экспертизу.

По данным районного отдела ЧС, мальчик приехал навестить родственников из Актау.

Специалисты просят родителей быть бдительными, внимательно следить за детьми и не купаться в запрещенных местах. За нарушение статьи 412 КоАП РК (Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах) грозит административная ответственность.

Напомним, 7 июля на «Солдатском» пляже утонул мужчина 1999 года рождения.