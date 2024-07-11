Пострадавшим в дорожной аварии срочно требуется кровь в Актау

Двум пострадавшим в аварии 6 июля, в районе базы отдыха «Золотое солнышко», срочно требуется кровь любой группы.

Фото предоставила пострадавшая сторона

Представители пострадавших просят неравнодушных жителей Актау сдать кровь для Марка Фрунзе – 15-летнего подростка, который пострадал в ДТП.

На сегодня, 11 июля, он в сознании, пытается общаться. Узнает всех близких. Впереди его ожидают операции по восстановлению челюсти и реабилитация.

Водителя Дмитрия Кузнецова сегодня экстренно прооперировали. Планируется операция на тазовую и бедренную кости. На данный момент ему также срочно требуется кровь.

Третий пострадавший находится в отделении травматологии, проходит лечение.

Представители потерпевших просят откликнулись свидетелей и очевидцев ДТП.

У кого-то, вполне возможно, найдется запись с видеорегистратора, чтобы была доказательная база по причастности водителя Toyota Camry (XV40), спровоцировавшего аварию, - говорят пострадавшие.

Напомним, в ДТП, произошедшем в субботу, 6 июля, пострадали двое мужчин – они получили переломы, а 15-летний подросток без сознания был госпитализирован в реанимацию.