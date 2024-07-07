Двое мужчин с переломами и подросток в реанимации: в Актау ищут свидетелей ДТП

Шестого июля в районе базы отдыха «Золотое солнышко» произошло ДТП, в результате которого двое мужчин получили переломы, а 15-летний подросток без сознания находится в реанимации. Представители пострадавших просят откликнуться очевидцев аварии.

Фото предоставила пострадавшая сторона

Компания из четырех человек на Lada Granta вечером 6 июля, примерно в 16:45 часов, направлялась из города в сторону базы отдыха «Золотое солнышко». По их полосе у съезда на дикий пляж остановилась Toyota Camry (XV40) светло-голубого цвета. Затем ее водитель вывернул колеса, тронулся и сразу же остановился.

После того, как Lada Granta начала приближаться, водитель Toyota Camry (XV40) резко тронулся с места и стал разворачиваться. В этот момент наш водитель начал объезжать его по правой стороне. На встречной полосе оказалась еще машина. Автомобиль нашего водителя начало заносить, два раза качнуло – он выскочил на «встречку», заскочил на бордюр и влетел в столб освещения, - рассказал коллега потерпевших.

Водитель, спровоцировавший аварийную ситуацию, выехал на встречную полосу движения и скрылся с места происшествия.

В 17:10 часов прибыли скорая помощь и полиция.

От жесткого удара машину Lada Granta смяло.

У водителя диагностировали перелом тазовой и бедренной кости, повреждение позвоночника и сотрясение головного мозга. Коллега, сидевший на переднем пассажирском сиденье, отделался легкими ушибами.

Второй пострадавший получил открытый перелом левой ноги, ушиб головы, открытый перелом правой руки и безымянного пальца. Ему провели шунтирование.

У самого юного 15-летнего пассажира зафиксирована подкожная гематома головы, перелом челюсти, скуловой кости, рваные раны на лице и шее. Он без сознания, находится в реанимационном отделении. Состояние стабильно тяжелое.

На болевые раздражители отвечает, может открыть глаза, махнуть рукой и дальше засыпает. На основные раздражители никак не реагирует, только на болевые, но в то же время в сознание не приходит, - сообщили врачи потерпевшей стороны.

Сегодня, 7 июля, ему предстоит пройти контрольную компьютерную томографию головного мозга. В дальнейшем ему потребуется лечение.

Пострадавшие намерены писать заявления в полицию, требуют максимального наказания за физический и моральный ущерб водителю, спровоцировавшему ДТП.

Выяснилось, что водителя Toyota Camry (XV40) задержала полиция. Потерпевшие сообщили, что его допрашивают, автомобиль водворили на штрафстоянку.

Просим всех очевидцев и неравнодушных сообщить хоть какую-либо информацию, чтобы дело не спустили на тормозах, - заявляют потерпевшие.

Lada.kz ожидает комментарий от пресс-службы областной многопрофильной больницы и департамента полиции региона.