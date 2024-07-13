В Мангистау девушку с 9-летним мальчиком унесло на круге в море

Фото МЧС РК

При патрулировании побережья Каспийского моря в Каракиянском районе сегодня, 13 июля, сотрудниками МЧС были спасены и доставлены на берег девушка 2003 года рождения и мальчик 2015 года рождения. Медицинская помощь не понадобилась.

Уточняется, что отдыхающих унесло течением на надувном круге.

Спасатели просят неукоснительно соблюдать правила безопасности на воде.

Напомним, 10 июля спасатели в 1,5 км от берега обнаружили и вернули на сушу шестерых подростков в возрасте от 17 до 19 лет. В этот же день при патрулировании побережья спасателями ДЧС спасён ребёнок 2014 года рождения.