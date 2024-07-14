В Мангистау мужчина едва не зарезал свою жену на глазах у людей

Инцидент произошел в селе Мангистау у супермаркета «Рахат». Происшествие прокомментировали в департаменте полиции региона.

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В ночь на 14 июля в социальных сетях появилось видео с окровавленной женщиной.

Сообщалось, что мужчина нанес ножевые ранения своей супруге.

В полиции сообщили, что подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.

По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - ответили в ведомстве.

Пострадавшая на текущий момент находится в больнице.

Тем временем, в социальных сетях распространяется фото подозреваемого.

Напомним, вчера вечером, 13 июля, в центре Актау избили мужчину.