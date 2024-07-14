Автобус и «легковушки» горели в Актау

Огонь с загоревшегося микроавтобуса перекинулся на припаркованные рядом легковые автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.
По информации ведомства, вызов в пожарную часть поступил сегодня, 14 июля, в 14:58 часов. За домом №4 в 9 микрорайоне загорелся микроавтобус с переходом огня на припаркованные около него два легковых автомобиля.
Пожарные ликвидировали огонь за семь минут с момента поступления вызова.
Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
На месте работали восемь огнеборцев.
Напомним, ранее на автозаправочной станции «Атбұлақ» в 29А микрорайоне загорелся автомобиль Daewoo Nexia. В результате пожара незначительные ожоги лица получил владелец автомобиля – 34-летний мужчина.
Комментарии1 комментарий(ев)