Автобус и «легковушки» горели в Актау

Огонь с загоревшегося микроавтобуса перекинулся на припаркованные рядом легковые автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.

Фото очевидцев

По информации ведомства, вызов в пожарную часть поступил сегодня, 14 июля, в 14:58 часов. За домом №4 в 9 микрорайоне загорелся микроавтобус с переходом огня на припаркованные около него два легковых автомобиля.

Пожарные ликвидировали огонь за семь минут с момента поступления вызова.

Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

На месте работали восемь огнеборцев.

Напомним, ранее на автозаправочной станции «Атбұлақ» в 29А микрорайоне загорелся автомобиль Daewoo Nexia. В результате пожара незначительные ожоги лица получил владелец автомобиля – 34-летний мужчина.