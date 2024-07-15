«Глазами спасателя»: тушение автобуса и «легковушки» сняли на видео в Актау

Спасатель Актау снял тушение горящего автобуса и «легковушки» на видео от первого лица. Департамент чрезвычайных ситуаций по Мангистауской области опубликовал видео на странице в соцсетях.

Кадр видео

Процесс тушения горящего автобуса и «легковушки» спасатель ДЧС региона снял при помощи камеры GoPro от первого лица. Приспособление для видеосъемки пожарный прикрепил на шлем.

На кадрах можно увидеть работу пожарных их глазами.

Напомним, автобус и «легковушка» горели в Актау 14 июля в 14:58 часов. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.