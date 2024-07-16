Пропавшая в Актау Аида Жиенбай нашлась живой

Волонтеры Lider.kz сообщили о том, что потерявшаяся 13 июля 19-летняя жительница Актау была найдена живой и здоровой.

фото из архива Лады

Аиду Жиенбай утром 16 июля нашли горожане на набережной в Актау. Девушку узнали по распространяемой в СМИ информации и привели на площадь Ынтымак, где ее встретили волонтеры и родственники.

«Сейчас мы привезли Аиду в психоневрологический диспансер для обследования. Ею занимаются медики. Внешне ее состояние стабильное, никаких физических повреждений нет», - рассказал руководитель ОО «Волонтерское движение Lider.kz» Давид Миникаев.

Напомним, Аида Жиенбай вышла из дома №14 в 31Б микрорайоне 13 июля 2024 года в семь часов вечера. Девушка имеет вторую группу инвалидности и страдает психическим расстройством.