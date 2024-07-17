Девочку сбили на дороге в Актау: ребёнок в реанимации

ДТП, в результате которого пострадала девочка, произошло в районе Солдатского пляжа 16 июля. В пресс-службе Мангистауской областной детской больницы рассказали о состоянии школьницы.

Фото: кадр из видео

По данным очевидцев, девочку сбили на пешеходном переходе.

Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием в пресс-службу Мангистауской областной детской больницы.

Состояние девочки 2015 года рождения очень тяжелое за счет закрытой черепно-мозговой травмы. Сознание – сопор. Ребенок находится в реанимации, - сообщили в медучреждении.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области комментарий предоставят позже.

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