Массовая драка в Актау: полиция возбудила уголовное дело

Разбирательства между представителями двух микрорайонов переросли в уголовное дело. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

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Все лица, причастные к драке между 31А и 31Б микрорайонами, были задержаны и доставлены в полицию.

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Проводится весь комплекс следственно-оперативных мероприятий для выяснения всех обстоятельств. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются, - проинформировали в ведомстве.

Напомним, видео потасовки появилось в Сети вчера, 19 июля.