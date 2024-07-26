В Мангистау на надувном круге унесло в море подростка

Спасательную операцию проводили сотрудники ДЧС региона. Они спасли 10-летнего ребенка, которого на 250 метров от берега унесло течением на надувном круге. Подробности и видеокадры спасения опубликовала пресс-служба МЧС Казахстана.

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Происшествие произошло вчера, 25 июля, в селе Курык.

В ходе проведения спасателями ДЧС профилактических мероприятий на побережья Каспийского моря спасён и доставлен на берег ребёнок 2014 года рождения.

Как выяснилось, на 250 метров от берега его унесло течением на надувном круге. В медицинской помощи не нуждался, - сообщает пресс-служба ведомства.

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