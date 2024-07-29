Массовая драка в Актау попала на видео

Инцидент произошел в 19 микрорайоне. Комментарий по факту произошедшего предоставили в департаменте полиции Мангистауской области.
В Instagram появилось видео, на котором запечатлена драка между пятью мужчинами. На кадрах видно, что один из мужчин в крови.
Инцидент произошел вчера, 28 июля, в 19 микрорайоне.
В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что все участники, причастные к произошедшему, установлены и доставлены в полицию.
Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Ведутся следственные действия, - сообщили в полиции региона.
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