Массовая драка в Актау попала на видео

Инцидент произошел в 19 микрорайоне. Комментарий по факту произошедшего предоставили в департаменте полиции Мангистауской области.

Кадр видео

В Instagram появилось видео, на котором запечатлена драка между пятью мужчинами. На кадрах видно, что один из мужчин в крови.

Инцидент произошел вчера, 28 июля, в 19 микрорайоне.

В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что все участники, причастные к произошедшему, установлены и доставлены в полицию.