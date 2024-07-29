Женщина ударила чужого ребенка на детской площадке в Актау

В социальных сетях появилось видео избиения ребёнка на детской площадке в Актау. В департаменте полиции региона сообщили, что женщину привлекли к ответственности.

Кадр видео

В соцсетях распространяют видео, на котором показано, как женщина бьет ребенка на детской площадке.

В описании к ролику говорится, что жители 20 микрорайона жалуются на женщину, которая дергает и бьет ребенка, сидящего на качелях детской площадки.

В департаменте полиции региона факт подтвердили.

Личность женщины установлена. Ее привлекли к ответственности по факту приставания в общественных местах, - заявили в полиции.

Статья 449 КоАП РК - Приставание в общественных местах

Приставание, то есть назойливое обращение в общественных местах в целях покупки, продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, совершенное лицом, не являющимся субъектом предпринимательства, а также в целях гадания, попрошайничества, оказания услуг сексуального характера либо навязывания иных услуг, – влечет предупреждение либо штраф на физических лиц в размере пяти месячных расчетных показателей (18 460 тенге).