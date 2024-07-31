Появилась версия массовой гибели раков в Актау

Вероятную причину гибели раков и бычков на побережье в 4А микрорайоне опубликовал блогер Азамат Сарсенбаев. Его информатор сообщил о том, что членистоногие погибли... от человеческой жадности.

стоп кадр из видео Азамата Сарсенбаева

По данным Азамата Сарсенбаева, раки погибли от рук рыбака, который вылавливал их для продажи.

«Вот и нашелся предполагаемый виновник массового падежа раков и бычков на берегу одного из пляжей города Актау. Причина массовой гибели раков оказалось до простого банальной, местный рыбак от жадности на каждый выход в море ловит по 300-400 кг раков, бычков и т.д., от силы продает половину, а остальное - уже мертвых - скидывает обратно в море. Вначале, по словам информатора, он скидывал тушки раков в канал (канал в Приморском, который соединен с городским пляжем), но после скандала в СМИ он перестал скидывать туда тушки, а теперь, по всей видимости, он решил не заморачиваться и начал скидывать мертвых раков прямо под пирсом», - сообщил блогер.

Далее общественник поднял вопрос о необходимости контроля за рыбаками и запрета на бездумное и безлимитное вылавливание и уничтожение морской фауны.

Напомним, ранее сообщалось, что в 500 метрах от берега в 4А микрорайоне обнаружено скопление мертвых раков. Эколог отметил, что сбивание в кучу - несвойственное поведение для данного вида членистоногих и выдвинул версию о том, что раков напугал звук моторных лодок. Другая предварительная версия - выбросы в море вредных веществ.

Последняя версия подтверждается ранним эпизодом, в котором подобное скопление мертвых раков было обнаружено в районе канала в Приморском.