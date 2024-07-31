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30.07.2024, 21:44

Появилась версия массовой гибели раков в Актау

Происшествия 0 0 Наталья Вронская

Вероятную причину гибели раков и бычков на побережье в 4А микрорайоне опубликовал блогер Азамат Сарсенбаев. Его информатор сообщил о том, что членистоногие погибли... от человеческой жадности.

стоп кадр из видео Азамата Сарсенбаева
стоп кадр из видео Азамата Сарсенбаева

По данным Азамата Сарсенбаева, раки погибли от рук рыбака, который вылавливал их для продажи.

 

«Вот и нашелся предполагаемый виновник массового падежа раков и бычков на берегу одного из пляжей города Актау. Причина массовой гибели раков оказалось до простого банальной, местный рыбак от жадности на каждый выход в море ловит по 300-400 кг раков, бычков и т.д., от силы продает половину, а остальное - уже мертвых - скидывает обратно в море. Вначале, по словам информатора, он скидывал тушки раков в канал (канал в Приморском, который соединен с городским пляжем), но после скандала в СМИ он перестал скидывать туда тушки, а теперь, по всей видимости, он решил не заморачиваться и начал скидывать мертвых раков прямо под пирсом», - сообщил блогер.

Далее общественник поднял вопрос о необходимости контроля за рыбаками и запрета на бездумное и безлимитное вылавливание и уничтожение морской фауны.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в 500 метрах от берега в 4А микрорайоне обнаружено скопление мертвых раков. Эколог отметил, что сбивание в кучу - несвойственное поведение для данного вида членистоногих и выдвинул версию о том, что раков напугал звук моторных лодок. Другая предварительная версия - выбросы в море вредных веществ.

Последняя версия подтверждается ранним эпизодом, в котором подобное скопление мертвых раков было обнаружено в районе канала в Приморском.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Beket
Beket
Разве лов раков разрешен? Поймать рыбака и натянуть на бабки так, чтобы отбить всю охоту рыбачить
31.07.2024, 05:36
Кари
Кари
в приют для животных нельзя было сдать, хоть какая-то пища для собак
31.07.2024, 04:02
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