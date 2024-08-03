Мужчина упал с третьего этажа в Актау и отказался от госпитализации

Пострадавший при падении мужчина жив, его доставили в областную больницу.

Фото очевидцев

Инцидент произошел сегодня, 3 августа, в доме №1 в 5 микрорайоне.

По словам свидетелей произошедшего, житель дома, проживающий на третьем этаже, упал из окна своей квартиры. Местом приземления послужила крыша пристройки, находившаяся под его балконом.

На место прибыла спасатели, полиция и Скорая помощь.

Спасатели с полицейскими установили лестницы, уложили пострадавшего на бескаркасные носилки и благополучно спустили вниз, передав его медикам.

По информации пресс-службы областной многопрофильной больницы, мужчину доставили в медучреждение. Он, в свою очередь, подписал отказ от лечения и обследования, и покинул больницу.