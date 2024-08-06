Стрелка по кошкам в Актау привлекли к ответственности

По факту жестокого обращения с животными на мужчину составлен административный протокол. Об этом сообщили в департаменте полиции региона.

Фото из архива Lada.kz

В полиции региона сообщили, что жителя 2 микрорайона, стрелявшего в кошек из оружия, привлекли к ответственности.

По факту жестокого обращения с животными на мужчину составлен административный протокол, - заявили в полиции.

Напомним, сегодня, 5 августа, в редакцию Lada.kz обратились жители 2 микрорайона 74 дома. По словам людей, мужчина, проживающий по соседству в частном доме, убивает кошек из оружия.

В 2023 году забившего кота насмерть шваброй живодёра приговорили к общественным работам в Актау. Тогда суд установил, что 18 сентября 2023 года, примерно в 21:10, подсудимый умышленно нанес удары шваброй в область головы и туловища кошке, от чего у нее пошла кровь. Затем он вынес животное из квартиры и оставил перед подъездом дома. В результате противоправных действий подсудимого наступила гибель кошки.