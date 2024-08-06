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06.08.2024, 17:26

В Мангистау водитель сбил верблюда и скрылся с места ДТП

Происшествия 0 0 Лиана Рязанцева

На днях на трассе Актау-Жетыбай произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель наехал на верблюда и скрылся с места ДТП. Животное получило повреждения двух ног.

Фото stroyka-market.com
Фото stroyka-market.com

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как верблюд не может встать из-за перелома ног.

В департаменте полиции региона сообщили, что животное пострадало в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Актау-Жетыбай.

Водитель сбил животное и скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции по видеокамерам установили виновника аварии. В отношении него составлен протокол по части 1 статьи 610 и части 2 статьи 611 КоАП РК. Машина водворена на штрафную стоянку, - сообщили в ведомстве.

Что стало дальше с животным, не сообщается.

Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества

Часть 1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, –  влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев. 

Статья 611. Невыполнение водителем обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием
Часть 2. Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, –  влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей либо лишение права управления транспортными средствами на срок один год.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
bigmuzzya
bigmuzzya
Выпас скота без надзора запрещён вроде? Или это верблюд того,кого надо верблюд?
06.08.2024, 17:31
Банкир
Банкир
А где хозяин верблюда??? Почему статья однобокая!!! Пусть хозяин верблюда, шлявшегося без присмотра пойдёт по статье покушение на убийство!!!
06.08.2024, 16:22
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