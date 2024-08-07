Выяснились подробности падения мужчины на пристройку в Актау

Ранее распространенную информацию о том, что в 5 микрорайоне мужчина упал на пристройку с третьего этажа, опровергла жительница дома №1. Не получив ответ от полиции, корреспондент Lada.kz отправился на место, чтобы прояснить ситуацию.

Фото очевидцев

Спустя четыре дня после происшествия в редакцию Lada.kz обратились жители дома №1, проживающие на третьем этаже.

Они рассказали, что из их квартиры никто не выпадал. Есть предположение, что свидетель не учел, что отсчет этажей у дома «на ножках» начинается не с пристройки, а выше. В данном случае свидетель мог просто ошибиться.

Корреспондент Lada.kz отправился на место и при опросе жильцов дома выяснилось, что падение было совершено из квартиры не на третьем, а на втором этаже.

Напомним, пострадавший при падении мужчина остался жив, его доставили в областную больницу.