На видеофакт кражи телефона ответила полиция в Актау

В департаменте полиции Мангистауской области после публикации Lada.kz предоставили комментарий по факту кражи смартфона у покупателя супермаркета в торгово-развлекательном центре «Астана».

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По данным ведомства, в день обращения потерпевшего в книге учета информации (КУИ) был зарегистрирован факт кражи телефона.

По данному делу принято процессуальное решение. Утерянный телефон зарегистрирован в информационной базе данных. Заявителю направлено письменное уведомление, - ответили правоохранители.

Напомним, владелец смартфона предоставил все доказательства, а именно фото и видео с камер наблюдения, установленных в супермаркете, однако на текущий момент личность подозреваемого в краже гаджета не установили.