«Застрявшие» в Актау пассажиры планируют подать в суд на авиакомпанию

Некоторые пассажиры рейса «Актау-Алматы» планируют подать в суд на авиакомпанию Air Astana. Кто-то из пассажиров планировал лететь другими авиакомпаниями после прибытия в Алматы, но их билеты из-за задержки рейса «Актау-Алматы» уже не действительны.

Фото Нурслу Калиевой

Более 15 часов ожидают своего вылета пассажиры рейса «Актау-Алматы» от Air Astana. Одна из пассажирок рассказала, что из-за этой задержки у нее «сгорели» билеты на рейсы другой авиакомпании.

Мы собирались после прилета в Алматы лететь дальше, в Астану, и после возвращаться в Актау. Этот рейс от Air Astana, но остальные билеты от других авиакомпаний. Теперь этими билетами не воспользуешься. Кто вернет деньги? Потраченное время?, – пожаловалась женщина.

Другая пассажирка Нурслу Калиева, кардиолог из Уральска, намерена вовсе подать в суд на авиаперевозчика. По ее словам, компания вновь перенесла время вылета уже на 16:30.

Мы все вымотаны, компания не дает внятных ответов, переносят уже в который раз рейс. Выданных денег не хватает ни на что. Две женщины в аэропорту преклонного возраста питались круассаном и кофе. Ладно, мы молодые, но со стариками разве можно так? Я это так не оставлю, я подам на компанию в суд. Пусть начнут с руководства – это же ужас, как можно нормально не пообщаться ос своими клиентами? – посетовала Нурслу Калиева.

Напомним, ранее сообщалось, что пассажиры не могут вылететь из Актау в Алматы почти десять часов.