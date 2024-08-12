Бродячие собаки загрызли стадо коз в селе Батыр в Мангистау

Жительница села Батыр Мунайлинского района рассказала, что 40 ее породистых коз убили пять бездомных собак. Разведение коз было единственным источником дохода в семье.

Фото Кумар Нурпеисовой

В редакцию Lada.kz обратилась жительница села Батыр Мунайлинского района. Она рассказала, что ранним утром 29 июля в козлятник пробрались пять бродячих собак и убили 40 голов коз.

Я ходила в палату предпринимателей, к руководителю отдела предпринимательства области. Никто не оказал помощи. Записалась на прием к акиму области. Ноль внимания, - пожаловалась Кумар Нурпеисова.

Женщина заявила, что для разведения коз она брала кредит по программе «Нур-Капитал».

Моя продукция продавалась для жителей Мунайлинского района и обеспечивала молоком, сыром, куртом, сметаной и козьим молоком. Это был мой единственный источник дохода, а бродячие дикие собаки за два часа всех перебили, - отметила женщина.

Редакция Lada.kz ожидает официального комментария от уполномоченных органов.

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