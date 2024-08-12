18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
479.03
523.39
5.31
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
12.08.2024, 18:44

Бродячие собаки загрызли стадо коз в селе Батыр в Мангистау

Происшествия 0 1 Александр Рыжих

Жительница села Батыр Мунайлинского района рассказала, что 40 ее породистых коз убили пять бездомных собак. Разведение коз было единственным  источником дохода в семье.

Фото Кумар Нурпеисовой
Фото Кумар Нурпеисовой

В редакцию Lada.kz обратилась жительница села Батыр Мунайлинского района. Она рассказала, что ранним утром 29 июля в козлятник пробрались пять бродячих собак и убили 40 голов коз.

Я ходила в палату предпринимателей, к руководителю отдела предпринимательства области. Никто не оказал помощи. Записалась на прием к акиму области. Ноль внимания, - пожаловалась Кумар Нурпеисова.

Женщина заявила, что для разведения коз она брала кредит по программе «Нур-Капитал».

 Моя продукция продавалась для жителей Мунайлинского района и обеспечивала молоком, сыром, куртом, сметаной и козьим молоком. Это был мой единственный источник дохода, а бродячие дикие собаки за два часа всех перебили, - отметила женщина.

Редакция Lada.kz ожидает официального комментария от уполномоченных органов.

Внимание! Данное видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, а также беременным и лицам моложе 18 лет.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

4 комментарий(ев)
bigmuzzya
bigmuzzya
Козы сами провоцировали собак. Напали на них. А бедные собачки нипричом, они защищались
13.08.2024, 06:49
bigmuzzya
bigmuzzya
Козы сами провоцировали собак. Напали на них. А бедные собачки нипричом, они защищались
13.08.2024, 06:49
fox1167
fox1167
Чушь!
13.08.2024, 05:29
cnnc
cnnc
достали уже эти собаки! всех кошех разодрали уже до коз добрались, скоро детей разрывать начнут. уже на улицу просто погулять с коляской невозможно выйти. везде собаки размером с пони. огромные такие, откормленные. До каких пор будет продолжаться этот беспредел. превратили город в псарню! Отловить ВСЕХ собак и отдать тем сердобольным волонтерам и пусть они их заберут к СЕБЕ домой и там и сюсюкают с ними и кормят и выгуливают только с ошейником и с намордником согласно закону РК. чего ждём? пока какого-нибудь ребенка не загрызут? потом поздно будет.
13.08.2024, 04:06
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Самый влиятельный род в Казахстане: Кто правит в трех жузах?Новости Казахстана
06.07.2024, 12:38 0
Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
«Масимов не уйгур»: семейный врач экс-главы КНБ рассказала о его национальностиНовости Казахстана
23.07.2024, 10:25 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…