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12.08.2024, 18:45

Звуки выстрелов напугали жителей 3 микрорайона Актау

Происшествия 0 0 Александр Рыжих

Люди услышали выстрелы и предположили, что во дворе дома №154А в 3А микрорайоне произошла стрельба. В департаменте полиции Мангистауской области объяснили, что в том месте группа людей поздравляла с днем рождения подругу, используя при этом хлопушки.

Кадр видео
Кадр видео

 Жители 3А микрорайона обратились в редакцию Lada.kz с жалобой на шум и стрельбу. Происходящее они засняли на видео. На кадрах видна машина скорой помощи, а также слышны крики и выстрел.

Полиция региона выяснила обстоятельства.

Оказалось, что 10 августа этого года группа молодых людей, находясь во дворе дома №154А, поздравляла девушку с днём рождения, при этом использовали хлопушки.

 Никакой драки, в том числе стрельбы не было. В настоящее время устанавливаются участники поздравительной церемонии. По установлению они будут привлечены к административной ответственности, - пояснили в полиции области.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
sergeiK71
sergeiK71
По установлению они будут привлечены к административной ответственности, - пояснили в полиции области. - Вопрос, за что наказывать молодых людей. у нас в таком случае надо большую часть города привлекать к админ.ответственности включая скорую, пожарную и милицейскую службу за то что они внутри микрорайонов а так же по центральным дорогам ездят с включенными сиренами после 22,00 часов тем самым нарушая закон о тишине. мотороллеры с пробитыми глушаками, рев мотоциклов и машин, я молчу про кафе как у моря так и внутри микрорайонов. А тут люди поздравили другого человека пошумели 5 минут и сразу штраф. Что за государство стыд и позор.
13.08.2024, 07:16
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