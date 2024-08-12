Звуки выстрелов напугали жителей 3 микрорайона Актау

Люди услышали выстрелы и предположили, что во дворе дома №154А в 3А микрорайоне произошла стрельба. В департаменте полиции Мангистауской области объяснили, что в том месте группа людей поздравляла с днем рождения подругу, используя при этом хлопушки.

Кадр видео

Жители 3А микрорайона обратились в редакцию Lada.kz с жалобой на шум и стрельбу. Происходящее они засняли на видео. На кадрах видна машина скорой помощи, а также слышны крики и выстрел.

Полиция региона выяснила обстоятельства.

Оказалось, что 10 августа этого года группа молодых людей, находясь во дворе дома №154А, поздравляла девушку с днём рождения, при этом использовали хлопушки.