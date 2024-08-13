Труп мужчины с гематомами обнаружили в квартире в Актау

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Как удалось выяснить на месте корреспонденту Lada.kz, тело мужчины обнаружено его приятелем, который и сообщил об этом медикам и полиции сегодня, 13 августа.

На теле, как сообщается, были видны гематомы. Умерший, говорят соседи, арендовал квартиру в 11 микрорайоне.

В департаменте полиции региона сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются.