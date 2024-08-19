В селе Батыр в Мангистау снова произошло нападение бродячих собак на скот

Неделю назад жительница села Батыр рассказала, что бродячие собаки загрызли у нее 40 породистых коз. Нападение собак произошло снова, и на сей раз они убили 20 овец. Хозяйка также рассказала, что туши убитых животных у нее забрали заводчики бойцовских собак. В данный момент полиция региона проводит проверку по данному факту.

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В редакцию Lada.kz снова обратилась Кумар Нурпеисова, жительница села Батыр Мунайлинского района области. По ее словам, вчера, 18 августа, на ее скот вновь было совершено нападение бродячих собак. На этот раз они загрызли 20 овец. Стоимость ущерба, понесенного хозяйкой, в этот раз оценивается в размере миллиона тенге. В управлении сельского хозяйства женщине посоветовали найти хозяев собак, несмотря на то, что псы – бродячие.

Это какой-то ужас. Я уже не знаю, что делать. На этот раз они погрызли наших баранов и овец. Одну собаку нам удалось обезвредить, остальных не поймали. Вроде бы, те же самые псы. Мы посчитали, что по самой низкой стоимости овец ущерб составил около миллиона тенге, - рассказала жительница села.

Кумар Нурпеисова отметила, что она обращалась в местное управление сельского хозяйства, где ей посоветовали найти хозяев бродячих псов.

Это еще что за бред? Каких хозяев? Собака поэтому и бродячая, что она бесхозная. И все – это вся деятельность управления. Никаких больше действий они не предприняли. Получается, собаки будут и дальше убивать наших животных, пока, в конце концов, не примутся за людей? У нас вообще как-то решаются подобные вопросы?, – возмутилась женщина.

Помимо этого, хозяйка убитого скота рассказала, что за тушками животных к ней приезжали некие заводчики бойцовских собак.

Как мне рассказали эти люди, у них в селе Мангистау содержится около 60 бойцовских псов. Туши мертвых животных они забрали для их кормежки. Я засомневалась в том, что это реально бойцовские собаки, но они обмолвились, что одну из таких собак они недавно продали за 23 миллиона тенге. Не уверена, что это законно, честно говоря, я никуда после этого не обращалась, просто отдала им туши, так как мы их не можем употребить в пищу, - пояснила хозяйка.

Корреспондент Lada.kz уведомил представителей департамента полиции региона о возможном питомнике по разведению бойцовских собак. В ведомстве отметили, что в данный момент проводится проверка в селе Мангистау.

Помимо этого редакция ожидает официального комментария от управления сельского хозяйства региона.

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Напомним, ранее сообщалось, что бродячие собаки загрызли стадо коз в селе Батыр в Мангистау.