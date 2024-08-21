Девушка пострадала при горении автомобиля в Мангистау

В селе Шетпе Мангистауского района произошло горение автомобиля, в результате которого пострадала девушка. Подробности происшествия предоставили в департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области.

Фото: кадр из видео

Кадры с места событий распространились в социальных сетях. На видео запечатлен горящий автомобиль и пожарные.

В ДЧС Мангистауской области прокомментировали происшествие.

20 августа в 16:23 часов в селе Шетпе, вблизи центрального базара, на автодороге произошло загорание моторного отсека легкового автомобиля Daewoo Nexia 2011 года выпуска. В машине установлен 60-литровый газовый баллон. В 16:31 часов силами ДЧС пожар ликвидирован. Сотрудники прибывшей скорой помощи оказали первую медицинскую помощь гражданке 2000 года рождения, ее отпустили домой. Диагноз: легкий ожог правой ноги над лодыжкой, - сообщили в департаменте.

В ведомстве добавили, что в пожаротушении участвовали пять сотрудников личного состава ДЧС, задействована одна единица техники.

О том, что горело в регионе за неделю, читайте в материале Lada.kz по ссылке.