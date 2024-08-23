Водителя водовоза в Актау привлекли к ответственности

Водителя водовоза, который сбил деревья и врезался в дом, привлекли к ответственности по двум статьям. Нарушителя поместили в спецприемник, а водовоз отправили на штрафстоянку. Об этом сообщили в полиции региона.

Фото очевидцев

По данным полиции, водителя водовоза привлекли к ответственности по двум статьям – часть 3 статьи 612 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством) и статья 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов).

Водителя отправили в спецприемник. Автомобиль нарушителя водворили на штрафстоянку, - отметили в ведомстве.

Напомним, инцидент произошёл вчера, 22 августа, в 3 микрорайоне. По словам жильцов дома №153, водитель водовоза снес несколько деревьев и, сдавая назад, врезался в дом.