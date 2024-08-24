Разбил зеркало автоледи: полиция Актау ищет хулигана

Личность подозреваемого, разбившего боковое зеркало, устанавливает полиция.
Как сообщается, правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности подозреваемого.
Напомним, инцидент произошел 21 августа около полуночи на автопарковке, за домом №9 в 5 микрорайоне.
На видео двое парней разгуливают по проезжей части за домом, и вдруг один из них подходит к припаркованной Nissan Murano и бьет кулаком по правому боковому зеркалу заднего вида.
Хозяйка кроссовера обнаружила поломку лишь утром.
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