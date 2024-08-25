Версию с разрывом газопровода из-за пожара близ Актау отрицают в «Qazaqgaz aimaq»

Что произошло на момент горения покрышек в пригороде с газопроводом, рассказали в департаменте по связям с общественностью АО «QazaqGaz Aimaq».
В ранее предоставленный комментарий ДЧС Мангистауской области о разрыве газопровода в результате вспыхнувшего пожара АО «QazaqGaz Aimaq» внесло корректировку.
Согласно версии компании, рядом с местом горения автомобильных покрышек проходит газовая труба низкого давления. Из-за пожара был поврежден вентиль. Он был восстановлен сотрудниками службы «104».
Ограничения подачи газа для потребителей не вводились.
Данный газопровод частный, утечек газа нет, - заверили в АО «QazaqGaz Aimaq».
В ДЧС региона предоставили на этот раз аналогичную версию.
Напомним, в изначальном сообщении ДЧС указывалось, что из-за пожара повредилась газовая труба и произошла утечка голубого топлива.
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