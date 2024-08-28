Полиция Мангистау не сообщает подробности: три автомобиля столкнулись в Жанаозене

В Жанаозене 27 августа столкнулись три легковых автомобиля. Правоохранители ведут расследование по статье уголовного кодекса. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото: кадр из видео

Кадры с места происшествия опубликовал Instagram-паблик zhanaozen_online. На видео три покореженных от столкновения автомобиля.

ДТП прокомментировали в пресс-службе департамента полиции (ДП) Мангистауской области. Участниками происшествия стали водители Lexus LS 430, Nexia Maxima и Opel Astra.

По данному факту за нарушение водителем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 345 УК РК. Досудебное расследование проводится отделом полиции Каракиянского района, назначены соответствующие экспертизы. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются, - прокомментировали в ведомстве.

В ДП отметили, что авария обошлась без жертв, однако пострадал один человек, которого госпитализировали. При этом корреспонденту, несмотря на неоднократные запросы, не уточнили, каким образом произошло столкновение.

Lada.kz ожидает комментария от Мангистауской областной многопрофильной больницы по состоянию пострадавшего.

Для справки

Статья 345 УК РК – Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами.

Часть 3 вышеуказанной статьи – деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, – наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Ранее в Актау полицейские устроили погоню за нетрезвым водителем Daewoo Nexia. Происшествие попало на видео. Подробнее по ссылке.