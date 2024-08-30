Доведение до самоубийства: в Актау женщина погибла, упав с многоэтажки

Трагедия произошла в одном из многоэтажных домов в 33 микрорайоне Актау. Женщина упала с высотного дома и погибла. В полиции завели дело по факту доведения до самоубийства.
В социальных сетях появилась видеозапись с места падения женщины с многоэтажного дома в Актау. На кадрах видео видно, что на место трагедии прибыла оперативно-следственная группа, и территорию возле дома оцепили желтой лентой.
По информации полиции, трагедия произошла в ночь с 29 на 30 августа в одном из домов 33 микрорайона.
В пресс-службе полиции региона прокомментировали происшествие.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 105 Уголовного кодекса РК (Доведение до самоубийства). Проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - сообщили в ведомстве.
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