Доведение до самоубийства: в Актау женщина погибла, упав с многоэтажки

Трагедия произошла в одном из многоэтажных домов в 33 микрорайоне Актау. Женщина упала с высотного дома и погибла. В полиции завели дело по факту доведения до самоубийства.

Кадр видео

В социальных сетях появилась видеозапись с места падения женщины с многоэтажного дома в Актау. На кадрах видео видно, что на место трагедии прибыла оперативно-следственная группа, и территорию возле дома оцепили желтой лентой.

По информации полиции, трагедия произошла в ночь с 29 на 30 августа в одном из домов 33 микрорайона.

В пресс-службе полиции региона прокомментировали происшествие.