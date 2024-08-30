В Актау на Каспии утонул 47-летний мужчина

Трагическое происшествие случилось на побережье в районе детского лагеря «Алау». Тело мужчины обнаружили и извлекли из воды сегодня, 30 августа, очевидцы происшествия. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона.

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По информации ведомства, трагедия произошла сегодня, 30 августа, в 9:54 утра, на побережье в районе детского лагеря «Алау».

Очевидцами обнаружен и извлечен из воды труп мужчины 1977 года рождения.