В Актау на Каспии утонул 47-летний мужчина

Трагическое происшествие случилось на побережье в районе детского лагеря «Алау». Тело мужчины обнаружили и извлекли из воды сегодня, 30 августа, очевидцы происшествия. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона.
По информации ведомства, трагедия произошла сегодня, 30 августа, в 9:54 утра, на побережье в районе детского лагеря «Алау».
Очевидцами обнаружен и извлечен из воды труп мужчины 1977 года рождения.
Предварительно, мужчина утонул при купании в необорудованном для купания месте. Обстоятельства происшествия выясняются, - сообщили спасатели региона.
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